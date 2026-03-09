$!‘Campbell’s Work’ galopó Hándicap “Entre Polleras”

A. García Pacheco | Con una magistral monta de Jimmy Ricardo Carrión, Campbell’s Work se extendió en los metros finales para adjudicarse el Hándicap “Entre Polleras”.

La entrenada por Juan P. Céspedes, recorrió los primeros metros de la carrera en la tercera posición detrás de Flama Negra y Mocita Bonita, quienes eran las más veloces de esta carrera.

Luego accionó y se colocó en medio de sus rivales. Posteriormente en los 800 sacó un cuerpo de ventaja y al entrar en la recta final fue sacando amplio margen para dominar este evento dedicado a un grupo de damas apasionadas por el folclore y las polleras.

Las damas miembros de este grupo engalanaron el círculo de ganadores y correspondió a la señora Carmen Cristina Arcia de Carrillo dar las palabras de agradecimiento por esta distinción de este hándicap.

Sus enemigas no lograron alcanzar a la pupila del Stud X Venir que marcó 1,15.1 para los 1,200 metros y devolvió $3,00 a la primera posición.