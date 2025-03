Cadillac aterrizará en la Fórmula 1 en 2026 con ambiciones "ilimitadas"

Nombrado director de Cadillac F1, que se convertirá en 2026 en el 11º equipo de la parrilla, Graeme Lowdon atendió durante el GP de China a varios medios, entre ellos la AFP, y subrayó que las ambiciones de su nuevo equipo eran "realmente ilimitadas".

El fabricante, que pertenece al gigante estadounidense General Motors y será motorizado por Ferrari, recibió a principios de marzo la aprobación final de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Fórmula 1 para unirse a la parrilla en 2026, año que también marcará la entrada en vigor de una nueva reglamentación técnica.

Pregunta: Con la llegada de Cadillac oficialmente confirmada, ¿en qué punto están actualmente la creación de este nuevo equipo?

Respuesta: "Ya tenemos un poco más de 300 personas que están trabajando en el proyecto actualmente y nos fortalecemos cada día. Estas 300 personas se comprometieron incluso antes de tener nuestra entrada oficial en la parrilla. Ahora, debemos seguir construyendo... Por el momento, se trata sobre todo de contratar. Estamos construyendo un equipo muy competente, queremos que sea el mejor lugar para trabajar en la Fórmula 1 y creemos sinceramente que podemos lograrlo. Vamos a construir nuestro primer coche de Fórmula 1 Cadillac y vamos a enfrentarnos a personas que han construido, en algunos casos, cientos de coches. ¿Cómo podemos competir? No podemos ser arrogantes al afirmar que tenemos una base de datos y experiencia, porque no es el caso. Es por eso por lo que nos estamos enfocando primero en las personas".

P: ¿Qué aspiran lograr en la pista en 2026?

R: "No hemos fijado ambiciones específicas. En términos de rendimiento del coche, es algo muy difícil de decir porque todo depende también de los otros equipos. No sabemos lo competitivos que serán... El desafío es mucho mayor que el de todos nuestros otros competidores. Pero contamos con un muy buen apoyo y tenemos personas magníficas a bordo. Nuestras ambiciones son realmente ilimitadas. Y es necesario que lo sean. Pero también debemos ser realistas, la Fórmula 1 es un deporte difícil. Así que no hay objetivos, debemos dar lo mejor de nosotros mismos".

P: ¿Con qué pilotos? ¿Cuántos candidatos están en la lista?

R: "¡Muchos! No quiero dar nombres, queremos contratar a elementos muy, muy buenos. Recrutamos a los pilotos según su mérito. Y simplemente queremos a los mejores".

P: Entre ellos, ¿debe haber al menos un piloto estadounidense?

R: "Como dije, contrataremos según el mérito. Y nada impide que los pilotos estadounidenses sean realmente buenos, y hay algunos muy buenos".