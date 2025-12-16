Brendan Rodgers sustituye a Míchel como entrenador del Al Qadsiah saudita

El norirlandés Brendan Rodgers, exentrenador del Liverpool inglés, fue designado este martes como nuevo técnico del Al Qadsiah, de la liga saudita de fútbol.

Este nombramiento llega siete semanas después de que Rodgers (52 años) dimitiera como entrenador del Celtic escocés.

El Al Qadsiah, club propiedad de la compañía petrolera estatal saudita Aramco, es actualmente quinto en el campeonato saudita y el domingo destituyó al entrenador español Míchel González.

En el mercado de enero, el Al Qadsiah debería reforzar un plantel en el que tiene como grandes nombres al italoargentino Mateo Retegui y el español Nacho Fernández.

Brendan Rodgers llevó en su día al Liverpool al subcampeonato en la Premier League 2013-2014. Con el Leicester fue campeón de la Copa de Inglaterra en 2021.

En Escocia, con el histórico Celtic, tuvo una importante cosecha de trofeos: cuatro ligas, tres Copas y cuatro Copas de la Liga.