La administración del Hipódromo Presidente Remón volverá este domingo a dedicar una prueba conmemorativa más a una de las familias hípicas que ha contribuido al desarrollo y desenvolvimiento de esta actividad, tratándose del ex fusta Virgilio Castillo y el inversionista Omar Castillo. La importante carrera se correrá como la prueba estelar de la cartilla, reservada para todo caballo de cuatro y más años de edad, condicional para ejemplares no ganadores de clásicos, copas comerciales ni premios, sobre 1,200 metros y bolsa de $19,050.

Para esta oportunidad un selecto lote de 10 ejemplares norteamericanos se disputarán el Premio Virgilio y Omar Castillo, cotejo que se celebrará en el séptimo orden de la tanda, pactado para las 5:30 p.m.

En una confrontación donde debido a lo selecto del lote no se descarta la posibilidad de triunfo de ninguno de los ejemplares, las gabelas asignadas registran en el orden de preferencias a la terna formada por Steel Curtain (Félix Salgado), Tuto Babe (Ariosto Delgado) y Kyser (Antony González).

Se presagia que tanto Steel Curtaing como Kyser se irán a una lucha frontal por la vanguardia desde el abre de la portezuelas, mientras que Tuto Babe deberá cerrar con recia acometida en la recta final.

Arrepinchoso (Luis Jurado), Roaning Justice (Ángel Rivas) y Togo (Michael Castillo), tratarán de aprovechar cualquier descuido e inconveniente de los antes señalados para lograr una sorpresiva victoria.

El resto de la nómina no pareciera tener la categoría para enfrentar a los equinos antes mencionados, razón por cual se presentan con opciones remotas a la victoria.

Virgilio y Omar Castillo

Uno de los jinetes que sentaron cátedra en los dos hipódromos existentes en Panamá fue Virgilio Castillo, quien se consolidó como un exitoso látigo, ganador de innumerables carreras regulares e importantes eventos clásicos.

Su mejor campaña la desarrolló en la década de 1960, época donde migraron un sin número de fustas suramericanos de alta categoría al Hiporremón, convirtiéndose en asiduo visitante del recinto de ganadores.

Entre algunos de los jinetes con que alternó podemos mencionar a los exitosos manos de sedas Concepción Ledezma, Fernando Álvarez, José Ulloa y Víctor Tejada entre otros.

Sin dudas que su nombre quedó escrito con tinta indeleble en los registros del Stud Book y Estadísticas al ganar la magna prueba del hipismo panameño, el Clásico Presidente de la República, evento donde condujo las riendas de Microbio, en la edición de la temporada 1946.

Por su parte Omar Castillo se ha desempeñado como un inversionista hípico en las facetas de propietario e importador de ejemplares fina sangre de carreras.

Al igual que su padre Virgilio, sumó importantes cotejos en el Hipódromo Presidente Remón, aportando al desarrollo de esta industria equina.

Durante las negociaciones con el Estado de la Ley 71 de 6 de septiembre de 2011 y sus posteriores reformas, por la cual se aprobó el aporte hípico a los premios de las carreras de caballos, Castillo avaló dicha petición, siendo viceministro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien fungía como director de Presupuesto de la Nación.