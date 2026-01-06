Avanzan las mejoras en el Estadio Claudio Nieto para el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil

El estadio Claudio Nieto, ubicado en Chitré, provincia de Herrera, avanza en un proceso de rehabilitación y mantenimiento con el objetivo de estar en óptimas condiciones para el encuentro de este viernes 9 de enero, cuando la novena de Herrera reciba como local al equipo de Coclé, en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, informó el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

Entre los principales trabajos realizados se destacan la reparación completa de los baños y las gradas, mejoras en el cuadro interior, acondicionamiento del pasto, así como labores de pintura, soldadura, electricidad y plomería. Para la recuperación del terreno de juego se logró la adquisición de 47 yardas de polvillo, permitiendo dejar el cuadro en excelentes condiciones, algo que no se había conseguido en años.

Según el director regional de Pandeportes en Herrera, Juan Batista, estas labores se desarrollan de manera continua con el apoyo de personal técnico de Panamá, Los Santos y Herrera, reafirmando el compromiso institucional con el béisbol juvenil y mayor, y garantizando que el estadio esté listo para su primer partido como local este viernes.