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Autódromo se acerca a sus fans

El Autódromo Panamá se activó en Albrook Mall para promocionar su próximo gran evento

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ML | Vista aérea del Stand de Autódromo Panamá en Albrook mall.
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ML | Uno de los vehículos exhbidos en el stand del autódromo Panamá.
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ML | Personas en la Photo Booth.
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ML | Póster de los pilotos autografiado.
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ML | Firma de autógrafos de los pilotos.
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ML| Mascota JAG se tomó fotos con fan.
Redacción
29 de septiembre de 2026

Albrook Mall abrió sus puertas a Autódromo Panamá. Cientos de personas se acercaron el pasado fin de semana a un mega stand armado en el área de Magic Zone, donde compartieron con pilotos de la Monomarca PROSPEC Series, Street Legal, Motovelocidad, TCR, GT y ST.

Además, conocieron un poco más de lo que significa este centro multiexperiencias ubicado en Capira, Panamá Oeste. Hubo firma de autógrafos de los pilotos, simuladores de carreras, DJ en vivo, Photo Booth, promociones, y algunos de los vehículos de la PROSPEC Series y muchas otras sorpresas.

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15
pilotos, que se darán cita el 11 de octubre, estuvieron en el stand.
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