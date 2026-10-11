Asociación de Surf recolecta víveres para deportistas afectados

La Asociación Panameña de Surf (APS) inició una campaña de apoyo para ocho atletas afectados por el terremoto, quienes reportaron daños estructurales en sus viviendas y pérdidas de enseres debido a las inundaciones.

Según informó la organización en sus redes sociales, seis deportistas sufrieron daños parciales o totales en sus casas, mientras que otros dos perdieron sus pertenencias. Aunque todos los atletas se encuentran sanos y salvos, varios atraviesan momentos difíciles junto a sus familias.

La APS solicitó donaciones de agua potable, víveres y artículos de primera necesidad para los afectados en Torio, Santa Catalina, Cañas, Playa Venao, Cambutal y Mariato.

Las personas interesadas en colaborar pueden realizar sus aportes mediante Yappy a la cuenta @surf_aps. La asociación indicó que los fondos recaudados serán destinados directamente a los atletas afectados.

Además, la organización habilitó a @ilka0419 como contacto para coordinar la ayuda y pidió a la ciudadanía compartir la iniciativa para ampliar su alcance.

La asociación destacó la importancia de la solidaridad para apoyar a los integrantes de la comunidad del surf panameño ante las afectaciones provocadas por el sismo.