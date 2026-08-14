Ases de la pista miden fuerzas en Clásico JCJ

Nuevamente la fanaticada hípica podrá ver en acción a los mejores equinos que se alojan en las pesebreras del Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá, cuando en la penúltima carrera de la programación de este domingo medirán fuerzas en el Clásico Junta de Control de Juegos (Grado 1).

El evento de gran jerarquía y tradición, se celebrará en la versión 63, donde alternarán seis equinos norteamericanos, los cuales chocarán en una competencia de largo tendido de 2,000 metros, con una bolsa en disputa de 35 mil 400 dólares.

El cotejo fijado para las 6:00 p.m., centra toda la atención hacia la presentación del estelarista Takao, quien retará nuevamente a los más granado de los equinos que actúan en la pista del óvalo juandieño, estando sobre sus lomos como de costumbre Yonis Lasso.

Sus triunfos en dos importantes clásicos grado 1 en la presente temporada, a saber, Año Nuevo y Presidente de la República, lo señalan, sin lugar a dudas, como el caballo a batir.

Imperante buscará venganza y revalidar triunfo de la edición 2025

En la carrera el colorado Imperante, que ha sucumbido ante el favorito en los clásicos independencia 2025 y Año Nuevo 2026, buscará venganza ante su compañero de cuadra y revalidar su triunfo de la pasada versión del Clásico Junta de Control de Juegos.

Otro de los ejemplares que se presagia rendirá una gran presentación será el colorado Booz Baruc, Triple Coronado Juvenil, que luego de su mala actuación en el Clásico Día Internacional del Trabajador logró la escolta en el Clásico Presidente y posteriormente dos victorias, evidenciando atravesar por sus mejores condiciones físicas.

Del resto Tizzy Indy, que sorprendió en el Clásico Presidente al arribar en el tercer peldaño, será la incógnita de la carrera, cuyas partes interesadas vuelven a asignar al fusta Jilver Chamafi.

Se unen a la lucha por el triunfo clásico los potros Into Justice (Jesús Barría) y Sol Abuelo Carlos (Félix Salgado), ejemplares que entran a la competencia con opciones sorpresivas a la victoria.

Compendio del clásico

El Clásico Junta de Control de Juegos se instauró en el desaparecido Hipódromo de Juan Franco en el año 1952, ganado por el ejemplar Cyclone Malone, con monta de Blas Aguirre, en tanto que la última edición del año pasado Imperante, con las botas de Luis E. Arango.