Aradia lució superior

La potranca colorada estadounidense Aradia no dejó dudas de ser la mejor de su generación que cumple campaña en el Hipódromo Presidente Remón, cuando ayer, evidenciando marcada superioridad sobre sus rivales, se hizo de la victoria del Clásico Germán Ruiz Barrantes y Germán Ruiz Sánchez.

La prueba dedicada a una familia de gran tradición hípica, se corrió en la sexta carrera en la versión 23 sobre 1,700 metros y bolsa de $23,000, con una participación de seis norteamericanas.

La victoriosa, que concedía marcada diferencia del peso a cargar sobre sus contendoras, dejó que Volatil Girl dominara los primeros metros, para desde muy temprano hacerse de la delantera y marcar la ruta a sus rivales hasta cruzar la meta por delante, ganado la prueba con relativa facilidad.

Tras la ganadora arribó Miss Good en una gran presentación, la que salió del arrancador entre las primeras, luego su jinete la contuvo hasta bajar a la cuarta colocación, para ubicarse en la escolta de la ganadora al final, luego llegaban Volatil Girl, Sol Triny Carol y La Inmaculada, que cerró el marcador.

Aradia, hija de Preservationist, mimada del Stud Chestnut Hill Stable, con atinada conducción de su jinete usual Yonis Lasso y bajo la preparación de Albert Paz Rodríguez, lograba su sexto triunfo en ocho salidas a la pista, acumulando una bolsa de $73,795.

Para la distancia del cotejo el cronómetro registró 24:2/5 el primer cuarto de milla, 48:3/5 los 800 metros, 1:14.0 los mil 200 metros, 1:40.0 1,600 metros y tiempo final de 1:46.3/5.

Ceremonia de premiación por lo alto

En el acto protocolar de entrega de la copa del triunfo el oferente fue el homenajeado Germán Ruiz Sánchez, quien se la entregó a Juan Pastor, a nombre del Chesnut Hill Stable.