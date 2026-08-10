Economía

“Infraestructura y tecnología” para atraer inversión a la Zona Libre

El empresario Nissim Antebi, destacó que ve con “positivismo” el proyecto de expansión de la Zona Libre de Colón anunciado por el gobierno, “ya que generará más beneficios para la provincia”

“Infraestructura y tecnología” para atraer inversión a la Zona Libre
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ML | Miembros del gremio.
“Infraestructura y tecnología” para atraer inversión a la Zona Libre
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“Infraestructura y tecnología” para atraer inversión a la Zona Libre
Amalia Quintero
10 de agosto de 2026

La integración de puertos, aeropuertos y ferrocarril, junto con los avances tecnológicos y el mejoramiento de la infraestructura, son los elementos clave que requieren los empresarios de la Zona Libre de Colón (ZLC) para atraer nuevas empresas e inversiones, así lo explicó Nissim Antebi, presidente de la Cámara de Comercio de la Zona Libre.

Antebi comentó que la ZLC está conformada por “alrededor de 2,600 empresas”, y destacó que en el último año se han incorporado “240 nuevas compañías”, lo que calificó como “un récord positivo” para el sector.

El líder del gremio agregó que “la mayor importancia de la Zona Libre es la generación de empleo en la provincia, con la cual estamos muy comprometidos, ya que sus empresas y administración generan alrededor de 16,000 empleos directos y 36,000 indirectos”. Además, destacó que la zona aporta “alrededor del 7% del Producto Interno Bruto (PIB)” en el país.

“Debemos aprovechar más la tecnología y el ecosistema logístico de Panamá. La integración de puertos, aeropuertos, ferrocarril y la infraestructura de la Zona Libre nos permite ofrecer un servicio más eficiente y atraer nuevos inversionistas”, dijo Antebi.

Sobre el comportamiento de las importaciones y reexportaciones, señaló que “van al alza”, al destacar que el año pasado cerraron cerca de los $25 mil millones y que para este año “mantenemos una tendencia positiva, con un crecimiento estimado entre 8% y 10%”.

No obstante, Antebi reconoció que el sector enfrenta retos importantes, entre ellos “la falta de agua y la infraestructura”. Frente a esta situación, explicó que “el Estado ya impulsa un plan hídrico para mejorar el suministro y la presión del agua, además de gestionar recursos para la rehabilitación de la avenida Randolph, una vía estratégica para la conexión entre los puertos y la Zona Libre.

En cuanto a la actividad comercial, Antebi explicó que la Zona Libre mantiene presencia en diversos sectores, entre ellos “ropa, calzado, artículos para el hogar, logística, accesorios automotrices, insumos médicos y productos farmacéuticos”.

Sobre el conflicto en Medio Oriente, Antebi indicó que “nos ha impactado por el aumento en los costos de flete y transporte debido al alza del petróleo”. No obstante, dijo que “también representa una oportunidad, ya que más compañías podrían utilizar el hemisferio americano para desarrollar sus negocios”, concluyó.

¿Qué es la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón?

ml | La Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón, antes llamada la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, es una organización sin fines de lucro comprometida con el crecimiento, la competitividad y el bienestar de sus afiliados. Fue Fundada en 1970 y ha sido la voz representativa de las empresas establecidas en la Zona Libre de Colón, el centro de comercio más grande de América y un pilar estratégico de la economía del país.

Datos Biográficos

Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas egresado de la Universidad Santa María la Antigua (USMA). Además cuenta con una licenciatura en Economía en la University of Pennsylvania, Philadelphia.

Miembro de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón.

Nissim Antebi, se encuentra afiliado al Colegio Nacional de Abogados.

Presidente de la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón.

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