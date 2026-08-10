$!Reforma al Reglamento abre debate sobre su impacto en la Asamblea

La discusión sobre las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional ha generado interrogantes sobre si los cambios realmente contribuirán a mejorar la eficiencia del trabajo legislativo y el uso de los recursos públicos.

Entre las modificaciones propuestas figura la eliminación del párrafo que prohibía a los diputados nombrar personas dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

A juicio del analista político Juan McKay, “el problema de fondo también pasa por revisar los privilegios de los diputados y fortalecer la fiscalización que debe ejercer la Contraloría General de la República”.

El politólogo Samuel Prado sostuvo que las reformas deben enfocarse en el desempeño de los diputados más que en aspectos administrativos. En ese sentido, planteó que “el reglamento debería reforzar el cumplimiento de horarios, revisar el régimen de salarios de diputados y suplentes y garantizar mayor estabilidad para el personal administrativo de la Asamblea”. Además, consideró que “los diputados deben concentrarse en legislar y dejar de administrar planillas y partidas”.

Por su parte, el analista político Rodrigo Noriega estimó que las modificaciones planteadas no resolverán los problemas estructurales del Legislativo. Afirmó que “el clientelismo político y el elevado presupuesto de la Asamblea siguen siendo los principales desafíos, por lo que demostraron insuficientes los cambios propuestos”.

En tanto, el politólogo Enoch Adames sostuvo que el Reglamento Interno mantiene disposiciones destinadas a favorecer.