Antonelli golpea primero en Silverstone con victoria en la esprint

Pese a una jornada de viernes dominada por el ídolo local Lewis Hamilton, el italiano Kimi Antonelli superó al británico el sábado para ganar la carrera esprint del Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña, en el trazado de Silverstone.

Hamilton (Ferrari) salió desde la pole position y lideró las primeras vueltas pero terminó viéndose superado por la potencia del Mercedes de Antonelli. Lando Norris (McLaren), vigente campeón del mundo británico, fue tercero.

"Las primeras diez vueltas con Lewis fueron muy divertidas, empujamos los dos a fondo y cuando pude activar el modo 'adelantamiento' supe que podía tener mi oportunidad para superarlo", resumió Antonelli, líder del mundial.

Cuando se apagaron los semáforos, Hamilton logró defender su pole position y aceleró a fondo para tratar de despegarse de sus perseguidores, con Antonelli manteniéndose siempre en torno a un segundo de distancia.

Por detrás del italiano las posiciones fluctuaron, con continuos adelantamientos entre los McLaren de Norris y Oscar Piastri, el Mercedes de George Russell, la Ferrari de Charles Leclerc y el Red Bull de Max Verstappen.

Con esa guerra abierta en el pelotón, la carrera esprint, de 17 vueltas, pasó a ser cosa de dos, hasta que a mitad de carrera, en la vuelta 8, Antonelli superó finalmente al británico, sin ceder ya terreno hasta la bandera de cuadros.

- Sanción para Pérez -

"Fue una carrera dura para mí manteniendo a ese Mercedes por detrás", reconoció Hamilton, de 41 años.

"Simplemente voló para adelantame ¡Bien hecho, Kimi!", felicitó el siete veces campeón del mundo al italiano de 19 años.

La del sábado fue la cuarta carrera esprint de la temporada, tras las disputadas en los GP de China, Miami y Canadá. En los tres precedentes este año, el piloto que salió desde la pole acabó con la victoria.

No fue el caso el sábado y Antonelli, que partía segundo, sumó ocho puntos, tres más que Russell, su inmediato perseguidor en el campeonato, que terminó cuarto.

El monegasco Charles Leclerc fue quinto, seguido de Verstappen y Piastri. El neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), en octava posición, completó las posiciones de puntos de la carrera esprint.

Por detrás, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) recibió una sanción de diez segundos por tocarse con el español Fernando Alonso (Aston Martin), quien había efectuado una gran salida. Ambos terminaron 22º y 20º respectivamente.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), que salía 14º, ganó dos posiciones y acabó en 12ª posición, exactamente lo contrario que el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), 12º en la salida y 14º en meta.

El español Carlos Sainz por su parte cruzó la bandera de cuadros en 17ª posición.

El fin de semana continuará este sábado con la tanda de clasificación para el Gran Premio a partir de las 15H00 GMT.