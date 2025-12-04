Antonelli agradece el apoyo de Verstappen tras recibir amenazas en redes

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli agradeció el jueves a Max Verstappen su apoyo, al revelar que tanto el piloto de Red Bull como su ingeniero en pista habían hablado con él tras las amenazas que recibió luego del Gran Premio de Catar de F1.

El debutante de 19 años cometió un error al volante de su Mercedes en la penúltima vuelta de la carrera del pasado domingo, aprovechado por el británico Lando Norris, que le adelantó y terminó cuarto.

Esa posición sirvió para que Norris sumara dos puntos más, muy importantes de cara al desenlace del título, que se decidirá este domingo en Abu Dabi y al que el británico llega con 12 unidades de ventaja sobre Verstappen.

Tras el error de Antonelli, el ingeniero en pista de Verstappen, Gianpiero Lambiase, dijo al neerlandés por radio que el italiano "se había apartado y dejado pasar a Norris".

Unas declaraciones agravadas después por el consultor de Red Bull Helmut Marko, que dijo tener sospechas sobre la acción y deslizó la teoría de conspiración contra la escudería austríaca y contra Mad Max.

Las declaraciones por radio de Lambiase, emitidas por los difusores televisivos, encendieron la chispa de los comentarios de odio en redes sociales.

"No fue fácil recibir esos comentarios después de la carrera, por algo que nunca haría, dejar pasar a un rival", dijo Antonelli. "Yo estaba luchando por un tercer puesto al final de la carrera. Estaba apretando al máximo y llegó el error".

"En cada vuelta me estaba acercando, al punto en el que mis neumáticos no pudieron más y en ese momento cometí el error y Lando me adelantó".

"Entonces, recibir esos comentarios después de la carrera, dolió mucho", confesó el joven.

El italiano reveló que ha recibido el apoyo de otros miembros de la parrilla.

"Fue agradable ver el comunicado de Red Bull (publicado el lunes) y que Lambiase viniera a hablar conmigo, también dejé las cosas claras con Max. Tuve mucho apoyo y me ayudó a olvidar lo que pasó y a concentrarme en este fin de semana", dijo.

"Max vio lo que pasó y no le molestó... incluso me mostró su apoyo".

"Fue algo muy bonito por su parte y no puedo decir lo que dijo porque incluye algunas palabras malsonantes, pero fue algo así como 'No te preocupes por ese tipo de personas porque son unos descerebrados, céntrate solo en el trabajo'".

El propio neerlandés comentó este jueves lo sucedido.

"Lo que la gente diga en redes sociales es un problema de redes sociales y no tiene nada que ver con lo que dijo Helmut (Marko)", dijo el neerlandés.

"Después de lo que él dijo, eso no quiere decir que cualquiera pueda despedazar a alguien, ¿no?", puntualizó.

"Ese es el problema que hay que abordar con las redes sociales ¿Por qué la gente puede crear esas cuentas, incluso sin un nombre real? Simplemente no es algo que esté regulado", concluyó.