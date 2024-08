"Anoche lloraba de nervios y hoy soy campeón olímpico", festeja Pintado

El ecuatoriano Daniel Pintado, nuevo campeón olímpico de los 20 kilómetros marcha, reveló después de su oro frente a la Torre Eiffel de París que estuvo llorando de nervios en la noche previa a la competencia.

"Me decían que viniera a competir sin presiones, pero hay que sentir la presión. Yo venía aquí a hacer historia. Ayer en la noche estaba llorando en mi habitación porque estaba muy nervioso", relató envuelto en una bandera de Ecuador a su paso por la zona mixta después de su victoria.

"Me hacía falta mi familia, mi hijo. Fue mi hijo de 9 años el que tuvo que mandarme un audio para tranquilizarme. Me dijo que me iban a querer igual, pasara lo que pasara, que yo siempre iba a ser un campeón para ellos", apuntó, mostrando una fotografía de sus dos hijos, Nicolás y Montserrat, visiblemente emocionado.

Pintado, que el año pasado había sido subcampeón mundial de 35 kilómetros, consiguió el mayor éxito de su carrera y devolvió al país a lo más alto de la marcha, como ya hiciera Jefferson Pérez al coronarse campeón olímpico en 1996.

"Son los detalles los que nos hacen campeones olímpicos. Todos estamos casi al mismo nivel. Lo que marca la diferencia es la confianza, el trabajo", explicó sobre su victoria en las dos últimas vueltas sobre el brasileño Caio Bonfim (plata) y el español Álvaro Martín (bronce).

Pintado, de 29 años, quiso destacar especialmente el trabajo de su entrenador, Andrés Chocho, al que siempre consideró su "ídolo en el atletismo".

"Mi entrenador me dijo que soy un vehículo de seis velocidades. Me dijo que fuera en la carrera a cinco velocidades y que ya él me iba a decir cuándo meter la sexta. Y no se equivocó. Yo físicamente pensé que no podía, pero sí que pude", celebró.

"No asimilo aún lo que he conseguido. En el último kilómetro tenía nervios y miedo a que me alcanzaran. Ya cuando vi la cinta de la meta, donde ponía París, ahí ya me di cuenta de que iba a ser campeón olímpico", apuntó.

Pintado quiso dedicar su victoria "a todos los millones de ecuatorianos".

"No solo hice historia yo, todos los ecuatorianos la hicimos. La presencia hoy de ecuatorianos en el circuito fue lindísima, ver a la gente emocionándose. Había gente de Ecuador en todo el recorrido y tenía que darles esta alegría", sentenció.