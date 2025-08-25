Ancelotti da descanso a Vinícius Júnior en Brasil y Neymar sigue ausente

La ausencia de Vinícius Júnior y de nuevo la de Neymar marcan la convocatoria, repleta de novedades, que presentó este lunes el italiano Carlo Ancelotti para los últimos dos partidos de la clasificada selección de Brasil en la eliminatoria sudamericana del Mundial de 2026 ante Chile y Bolivia.

Había expectativa por el posible llamado a Neymar después de casi dos años de ausencia, pero finalmente no se concretó por "un pequeño problema" físico, según dijo Ancelotti en rueda de prensa tras anunciar su llamado en Rio de Janeiro.

El mediocampista Lucas Paquetá, del West Ham, y el atacante João Pedro, del Chelsea, son dos de las principales novedades en el listado.

Brasil (3°) enfrentará al colista Chile el 4 de septiembre en Rio y cinco días después visitará a Bolivia (8°) en los desafiantes 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.

- "Todo el mundo conoce a Neymar" -

Con el cupo en el Mundial garantizado, Ancelotti decidió reservar a futbolistas como Vinícius o Rodrygo y evitarles el viaje a El Alto. Vini, adicionalmente, debía cumplir suspensión por acumulación de tarjetas amarillas contra La Roja.

Neymar, finalmente, tampoco entró, después de reportes de la prensa sobre un edema en el muslo derecho.

"Con Neymar no hace falta hacer pruebas. Todo el mundo lo conoce (...). Tiene, como los demás, que estar en buena forma física para ayudar" e "intentar dar lo mejor de sí en el Mundial", explicó Ancelotti.

"Si quieren explicaciones, pueden llamarme", dijo Ancelotti, en alusión a Neymar y Rodrygo.

Máximo anotador histórico de la selección brasileña con 79 goles, el actual atacante del Santos de Brasil jugó el último de sus 128 partidos con el equipo el 17 de octubre de 2023.

Ese día, el delantero, de 33 años, abandonó la cancha en camilla, llorando, tras sufrir una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda que le sacó de acción por meses y arruinó su paso por el club saudí Al-Hilal.

Neymar regresó en enero al Santos, pero el antiguo equipo de Pelé está viviendo un difícil momento en la liga brasileña, compitiendo por la permanencia.

- Oportunidad para Paquetá -

Lucas Paquetá, de 27 años, viene de marcar gol el pasado viernes con el West Ham en la Premier League.

El mediocampista fue absuelto a finales del mes pasado de cargos por supuestos amaños de partidos por la Federación Inglesa de Fútbol, unos señalamientos por los cuales fue marginado de convocatorias pasadas de la Canarinha.

"Tiene calidad técnica" y "puede jugar en distintas posiciones", subrayó Carletto.

Paquetá jugó sus últimos partidos con la selección brasileña en noviembre de 2024, en empates premundialistas con Venezuela (1-1) y Uruguay (1-1).

- Goles son amores -

João Pedro, de 23 años, tiene una gran chance de convertirse en el esperado nuevo 9 de la Seleção.

El atacante llegó al Chelsea en pleno Mundial de Clubes y se convirtió en figura clave al marcar dos goles en la victoria ante el Fluminense en semifinales (2-0) y el tercer tanto en la final contra el Paris Saint-Germain (3-0).

El viernes firmó un gol y repartió dos asistencias con los Blues en el campeonato inglés.

"La idea que tengo es conocer nuevos jugadores", manifestó Ancelotti.

Otro de los nuevos es el delantero Kaio Jorge.

Cuando Brasil echa en falta un 9 que dé miedo, como ocurría con cracks como Romário o Ronaldo, el atacante de 23 años del Cruzeiro toca la puerta. Con 15 goles en 20 partidos, lidera a los artilleros del Brasileirão.

Convocatoria:

Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) y Hugo Souza (Corinthians).

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Lille), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Vanderson (Monaco), Wesley (Roma).

Mediocampistas: Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham).

Delanteros: Estêvão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham).