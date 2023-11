Alemania pierde amistoso contra Turquía a siete meses de 'su' Eurocopa-2024

Alemania perdió 3-2 contra Turquía, el sábado en el estadio olímpico de Berlín, en partido amistoso, un revés preocupante a falta de siete meses del choque inaugural de la Eurocopa-2024 en Múnich.

Hacía 18 años desde la última derrota de la Mannschaft contra Turquía (2-1 el 8 de octubre de 2005). Y hay que remontarse hasta mediados de junio de 1951 para encontrar una última derrota como local contra los turcos.

Alemania volvió a mostrar sus lagunas defensivas en el primer partido del seleccionador Julian Nagelsmann como local. Los locales recibieron dos goles en la recta final de la primera parte, obra de Ferdi Kadioglu (38) y Kenan Yildiz (45+2), antes el tercero de Yusuf Sari (71, penal).

Kai Havertz había abierto el marcador para Alemania (4) y Niclas Fullkrug puso el empate justo después del descanso (49) pero no fue suficiente para alargar la racha de tres partidos sin derrota desde el despido en septiembre de Hansi Flick.

"Entramos bien en el partido, conseguimos abrir el marcador (...) y después no tuvimos más que una o dos ocasiones, no lográbamos desplazarnos bien con el balón", lamentó el capitán alemán Ilkay Gundogan a las cámaras de RTL. "No hemos presionado como queríamos, marcaron goles por errores nuestros (...) Hemos sido demasiado pasivos".

La Mannschaft se desplaza a Viena el martes para enfrentarse a Austria, ya clasificada a la Eurocopa-2024 al igual que Turquía.