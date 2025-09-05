Alcaraz vence a Djokovic y avanza a su segunda final del US Open

El español Carlos Alcaraz logró el viernes una rotunda victoria sobre el serbio Novak Djokovic en sets corridos y avanzó a la final del Abierto de Estados Unidos en Nueva York, donde podría reencontrarse con el italiano Jannik Sinner.

Alcaraz venció 6-4, 7-6 (7/4) y 6-2 al gigante balcánico que, a los 38 años, cerrará la temporada sin su ansiado título 25 de Grand Slam.

El español pugnará el domingo por su segundo título del US Open frente al ganador de la otra semifinal el viernes entre Sinner, vigente campeón, y el canadiense Felix Auger-Aliassime.

"Es un gran sentimiento estar otra vez en la final del US Open, se siente increíble", declaró el español sobre la pista central de Flushing Meadows.

"Hoy no fue mi mejor nivel del torneo, pero mantuve uno bueno desde el principio hasta el último punto", reconoció. "Era muy importante mantenerme presente".

Djokovic plantó batalla en el arranque del partido y llegó a tener una ventaja de 3-0 en el segundo set frente a Alcaraz, al que había vencido en sus duelos previos.

Tras ceder el parcial en el tiebreak, la remontada se antojaba casi imposible frente a un rival dieciséis años menor y en un momento de forma irresistible.

'Nole' felicitó a Alcaraz con un abrazo en la red tras su cuarta derrota en semifinales de Grand Slam este año.

En caso de que Sinner gane su semifinal, el italiano y Alcaraz serán el primer dúo en enfrentarse en tres finales de Grand Slam en una misma temporada en la era Abierta (desde 1968).

El balance hasta ahora es de un triunfo español en Roland Garros seguido de otro italiano en Wimbledon.

Alcaraz también puede recuperar el liderato de la ATP si conquista su sexto trofeo de Grand Slam el domingo, en una final a la que tiene previsto asistir el presidente estadounidense, Donald Trump.