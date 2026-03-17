Alcaraz quiere reactivarse en Miami; Sinner y Sabalenka, por el Doblete del Sol

Acabada su imbatilidad este año, el español Carlos Alcaraz quiere retomar su racha ganadora en el torneo de Miami, que arranca el miércoles, donde Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, flamantes campeones de Indian Wells el domingo, tratarán de completar el llamado "Sunshine Double".

Con este doblete de títulos, de costa a costa de Estados Unidos, el italiano Sinner le daría otro buen mordisco a la ventaja de Alcaraz en el liderato de la ATP antes del inicio de la temporada de tierra.

Novak Djokovic, finalista en Miami el año pasado, será el gran ausente del segundo Masters 1000 del año, que se disputará en las pistas rápidas del Hard Rock Stadium hasta el 29 de marzo.

- ¿Primer Alcaraz vs Fonseca? -

La racha de 16 partidos invicto de Alcaraz este año llegó a su fin el sábado en semifinales de Indian Wells, con una inapelable derrota ante el ruso Daniil Medvedev.

La caída del número uno mundial, que venía de levantar los trofeos del Abierto de Australia y del ATP 500 de Doha, volvió a retrasar el esperado primer duelo ante Sinner de 2026.

Miami, el territorio ahora en disputa, le trae recuerdos encontrados a Alcaraz.

En esa pista levantó en 2022 su primer título Masters 1000, sólo meses antes de coronarse como el número uno más joven de la historia con su triunfo en el Abierto de Estados Unidos a los 19 años.

Desde ese primer éxito, no obstante, sus recorridos descarrilaron en semifinales de 2023 ante Sinner, en cuartos de final de 2024 frente a Grigor Dimitrov y en su debut de 2025 ante el belga David Goffin.

Aunque su tenis y estado anímico son ahora completamente distintos, Alcaraz también encara esta semana un peligroso estreno frente al ganador de la primera ronda entre la joya brasileña João Fonseca, de 19 años, y el húngaro Fabian Marozsan.

De avanzar Fonseca, Miami vivirá el primer choque oficial entre el jefe de la ATP y una de las mayores promesas del circuito.

- Sinner por "Sunshine Double" -

Sinner, de su lado, tratará de mantener el impulso de su extraordinaria victoria en Indian Wells, donde ganó por primera vez el título en una final ante Medvedev, sin dejarse un set en el camino.

El año pasado, el número dos mundial se ausentó de Miami al estar suspendido por un doble positivo por clostebol y no pudo defender el título logrado en 2024.

Con su éxito en el desierto californiano, Sinner tiene en su mano erigirse en el octavo tenista masculino en firmar el doblete en el mismo año.

Roger Federer fue el último en completarlo en 2017 y ya lo había logrado anteriormente en 2005 y 2006.

Djokovic (2011, 2014, 2015 y 2016), el chileno Marcelo Ríos (1998) y los estadounidenses Andre Agassi (2001), Pete Sampras (1994), Michael Chang (1992) y Jim Courier (1991) completan la lista.

El sorteo le deparó a Sinner un camino más plagado de amenazas que el de Alcaraz, ya que antes de la final podría chocar de nuevo con Medvedev, el alemán Alexander Zverev, el estadounidense Ben Shelton y el vigente campeón, el joven checo Jakub Mensik.

- Sabalenka defiende título -

En el WTA 1000 femenino, la rival a batir es la bielorrusa Aryna Sabalenka.

La número uno, con su primer título de Indian Wells bajo el brazo, es también la vigente campeona de Miami.

De revalidar la corona sería apenas la quinta tenista en anotarse el Doblete del Sol, tras la polaca Iga Swiatek (2022), la bielorrusa Victoria Azarenka (2016), la belga Kim Clijsters (2005) y la alemana Steffi Graf (1994 y 1996).

Frenar a Sabalenka en su superficie favorita se antoja como un reto mayúsculo para el resto de candidatas, entre las que sobresale Elena Rybakina, la nueva número dos mundial.

La kazaja, dos veces subcampeona en Miami (2023 y 2024), apartó en enero a Sabalenka del primer trofeo de Grand Slam del año en el Abierto de Australia y el domingo la puso entre las cuerdas en Indian Wells, donde llegó a tener una pelota de campeonato.

Otras aspirantes, como Swiatek o la estadounidense Coco Gauff, tendrán que elevar mucho sus prestaciones recientes para desafiar a las dos mejores jugadoras de la actualidad.