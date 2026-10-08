Alcaraz llega "mentalmente fresco" al final de la temporada tenística

El español Carlos Alcaraz, reciente vencedor en Tokio, llega al final de la temporada tenística "mentalmente fresco" luego de haber estado más de cuatro meses de baja por una lesión en la muñeca, dijo el jueves en Shanghái, escenario de su próximo torneo.

El número tres del mundo admitió que su cuerpo todavía se estaba adaptando a disputar partidos exigentes tras recuperarse de la lesión sufrida en abril y que le mantuvo alejado de las canchas hasta agosto, en el US Open.

El martes derrotó al checo Jiri Lehecka, por 7-6 (7/4) y 6-4, en la final de Tokio y afronta el final de temporada, en la que otros años llegaba cansado física y mentalmente, con confianza.

"Me siento muy bien. Físicamente estoy bien, me siento mentalmente fresco", declaró el jugador de 23 años ante los periodistas en la ciudad china.

"Me estoy entrenando muy bien, así que ya veremos", añadió.

Alcaraz nunca ha pasado de los cuartos de final en Shanghái y se perdió el torneo del año pasado por problemas físicos.

El exnúmero uno del mundo ha criticado con frecuencia el apretado calendario del tenis, especialmente la gira asiática de otoño que sigue al Abierto de Estados Unidos.

"Si miramos un par de años atrás, ya sabes, probablemente esta gira o esta parte de la temporada nunca ha sido la mejor para mí", admitió.

Pero añadió que está "listo para asumir el reto" en Shanghái, donde debutará contra el argentino Juan Manuel Cerundolo o el colombiano Nicolás Mejía, procedente de la fase previa, en segunda ronda.

El camino de Alcaraz hacia el título se ha despejado después de que el actual número uno del mundo, Jannik Sinner, anunciara el martes que ponía fin a su temporada 2026 por una lesión de rodilla.

Sus principales rivales en el cuadro son el alemán Alexander Zverev, número dos del mundo en la actualidad, y el veterano serbio Novak Djokovic, que logró a sus 39 años el título número 102 de su carrera en Pekín el martes.

"Fue una semana fantástica para mí y ojalá pueda volver a hacer otro gran torneo", dijo el serbio ante los periodistas.

Preguntado por la decisión de Sinner de poner fin a la temporada para recuperarse bien, Djokovic apoyó al italiano y calificó de "inteligente" su postura: "Tiene que pensar a largo plazo"