Alcaraz: "Es el partido más excitante que he jugado"

"Es el partido más excitante que he jugado", señaló Carlos Alcaraz en rueda de prensa este domingo tras conquistar por segundo año consecutivo Roland Garros con una asombrosa remontada ante Jannik Sinner.

El genio español levantó tres bolas de partido y remontó dos sets para imponerse 4-6, 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/3) y 7-6 (10/2) en cinco horas y 29 minutos.

"Lo mismo me compro un relojito chulo", dijo sobre el capricho que podría darse tras su quinto Grand Slam.

- 'Estoy orgulloso' -

"Es el partido más excitante que he jugado. Grandes momentos, malos momentos... Estoy orgulloso por cómo gestioné todo. Es el primer partido que remonto dos sets y es la mejor ocasión posible, una final de Grand Slam. Es un honor que pongan este partido junto con otros grandes de la historia pero dejo a la gente hablar de eso. Yo estoy contento por poner nuestros nombres en la historia de los Grand Slams y de Roland Garros con el partido más largo de la historia".

- ¿Cómo se remontan dos sets? -

"Tenía que luchar y creer todo el tiempo. Todo lo que Jannik hacía al principio le salía; tiros a la línea, no cometía errores... Intenté continuar luchando y los ánimos de la gente fueron muy importantes. Sin ellos a lo mejor no hubiera sido capaz de remontar. En los momentos clave creo que tengo que ir a por ello, reaccionar sin miedo a los fallos. Todo se basó en creer en mí mismo, no dudar de mí. Por eso mostré mi mejor tenis en los momentos cruciales y en las situaciones difíciles".

- Su punto preferido -

"Es difícil elegir el momento. Los tres puntos de partido fueron increíbles, pero no fueron grandes puntos, los salvé pero no fueron los más bonitos, en otros puntos sí que pensé, '¿cómo lo hice?'".

- Rafa Nadal y el destino -

"No he mirado la placa (de Rafa Nadal) pero sí he pensado en ella y un poquito en Rafa... Nos ha brindado grandes remontadas y ese espíritu de garra es lo que hemos tenido que utilizar hoy".

Ironías del destino, Alcaraz firmó su quinto Grand Slam con 22 años, tres meses y un día, exactamente la misma edad que tenía Nadal cuando alcanzó esta cifra, en Wimbledon-2008 con una mítica final ante Roger Federer.

"La coincidencia con Rafa yo creo que es el destino, sospecho, esta estadística me acompañará siempre. Pero espero no parar aquí".

- La rivalidad con Sinner -

"Cada partido contra él es importante, es la primera final de Grand Slam y espero que no sea la última, cada vez que jugamos elevamos el nivel y para los aficionados es importante. No creo que sea un punto de inflexión en nuestra rivalidad, aprenderá de hoy y volverá más fuerte. No le voy a ganar siempre, así que yo también tengo que seguir aprendiendo".

- ¿Le gusta la presión de remontar? -

"Prefiero ganar en tres sets, honestamente. Pero cuando la situación está en contra, tienes que luchar, seguir, es una final de Grand Slam, no es tiempo de estar cansado o dejarlo pasar, tienes que buscar tu momento. Los campeones de verdad se hacen en estas situaciones, me tengo que sentir cómodo en estas situaciones y no tener miedo. Quería ser uno de esos jugadores que salvan una bola de partido y ganan una final de Grand Slam".

- Disfrutar y seguir ganando -

"Queremos hacer las cosas a nuestra manera, poner en prioridad el disfrute, para mí es la mejor manera, habrá gente que no piense como yo... La opinión mía y de mi equipo es la prioritaria. ¿Quién sabe? lo mismo dentro de cuatro o cinco años cambiamos pero por ahora no nos va mal...".