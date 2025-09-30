Alcaraz derrota a Fritz y conquista el ATP 500 de Tokio, su 8º título en 2025

El tenista español Carlos Alcaraz, N.1 del mundo, derrotó por un doble 6-4 al estadounidense Taylor Fritz (N.5) en la final del torneo ATP 500 de Tokio, este martes en la capital japonesa, y suma su octavo título en 2025.

A sus 22 años, Alcaraz suma ya 24 títulos en el circuito ATP, seis de ellos del Grand Slam.

Pese a que volvió a jugar con el tobillo izquierdo vendado desde que sufrió un problema en su primer partido en Tokio contra el argentino Sebastián Báez, el español no pareció en ningún momento que sufriera molestia alguna.

El estadounidense de 27 años, que había ganado a Alcaraz hace solo unas semanas en la Laver Cup, un torneo de exhibición por equipos, apenas pudo oponer resistencia, y sólo le hizo un break al español, en el segundo set y cuando el murciano sacaba con 5-2 para cerrar el partido.

Alcaraz jugaba su décima final del año, algo que no lograba ningún tenista desde su compatriota Rafael Nadal en 2017.

Tras su victoria hace un mes en la final del US Open ante Jannik Sinner, arrebató al italiano la primera posición del ranking.

Ambos se reencontrarán la próxima semana en el Masters 1000 de Shanghái.