Alcaraz barre a Nardi y se une a Sinner en los cuartos de Cincinnati

Siguiendo los pasos de Jannik Sinner, el español Carlos Alcaraz accedió este miércoles a los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati con un triunfo por la vía rápida ante el italiano Luca Nardi.

Alcaraz, número dos mundial, superó a Nardi (98°) por 6-1 y 6-4 en 80 minutos en los que apenas tuvo un pequeño bajón en el segundo set.

El murciano, de 22 años, enfrentará en su siguiente parada al ganador del cruce de octavos que disputaban el argentino Francisco Comesaña y el ruso Andrey Rublev.

Sinner, su gran rival y líder de la ATP, ya había ocupado unas horas antes su lugar en cuartos, donde enfrentará al canadiense Felix Auger-Aliassime.

"Este partido fue el mejor hasta ahora en el torneo. Al principio solo quería mejorar cada partido y lo estoy haciendo", se felicitó Alcaraz. "Estoy muy contento con como golpeé a la pelota y como me moví, me estoy adaptando a la temperatura y la humedad".

En un duelo que arrancó con más de una hora de retraso por la lluvia, Alcaraz asfaltó su camino frente a Nardi con un fulgurante inicio.

En apenas siete minutos, el ibérico ya había quebrado el servicio de Nardi y lucía una ventaja de 3-0.

Antes de la media hora Alcaraz ya tenía el primer set en el bolsillo pero, al igual que en sus dos apariciones anteriores, se metió en un pequeño lío en la segunda manga.

El irregular Nardi, que en Cincinnati había mostrado su mejor cara al eliminar a Denis Shapovalov y Jakub Mensik, encontró su primer break y se adelantó 4-2.

Pero el español se negó a alargar el compromiso hasta el tercer set, como le ocurrió en el debut ante Damir Dzumhur, le devolvió el quiebre y luego se arremangó en un juego de 13 minutos para sellar el break definitivo.

Alcaraz suma ahora 14 partidos ganados seguidos en torneos Masters 1000, una racha con la que conquistó los títulos en Montecarlo y Roma.