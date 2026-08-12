Alams Rodríguez lanza un no-hitter histórico y Panamá vence 14-0 a Puerto Rico

Los Federales de Chiriquí, representantes de Panamá, consiguieron su primera victoria en la III Serie del Caribe Kids al derrotar por 14-0 a los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico, en el partido que abrió la tercera jornada en el Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta. La actuación estelar del lanzador derecho Alams Rodríguez marcó la diferencia, al convertirse en el primer serpentinero en completar en solitario un juego sin hit ni carrera en la historia de este torneo.

Rodríguez dominó a la alineación rival durante las cuatro entradas reglamentarias: ponchó a tres bateadores y apenas concedió una base por bolas cuando había dos outs en el cuarto episodio. Con su no-hitter, el panameño superó el único antecedente de esta categoría en la competencia, registrado el 26 de marzo de 2024, fecha en que México derrotó 1-0 a Panamá con una labor combinada entre Joaquín Duarte y Alan Domínguez.

La ofensiva panameña respaldó el pitcheo desde el inicio. En el primer episodio, los bates nacionales fabricaron un rally de siete carreras aprovechando el descontrol de la artillería boricua: Thiago Serracín abrió la entrada con boleto y anotó tras un cuadrangular de dos carreras disparado por Noah Arauz. Posteriormente, Panamá sumó más anotaciones mediante bases por bolas, un pelotazo, lanzamientos descontrolados (wild pitches) y un balk, antes de que el propio Arauz cerrara el ataque con un sencillo remolcador de dos carreras. En el segundo capítulo, la delegación istmeña agregó cinco rayitas más con sencillos de Kendrick Salina y Carlos Pérez, un elevado de sacrificio de Félix García y nuevos problemas de control del cuerpo de lanzadores de Puerto Rico. Finalmente, dos anotaciones en el tercer episodio sentenciaron la victoria por abultamiento de carreras (14-0).

Con este resultado, República Dominicana lidera la tabla de posiciones con marca de 2-0, seguida por México Rojo con 1-0; entretanto, México Verde y Panamá quedan con récord de 1-1, mientras que Puerto Rico cayó a 0-3. A segunda hora se enfrentarán los representativos mexicanos Tomateros de Culiacán y Jaguares de Nayarit, reeditando la final del torneo local que ganaron los primeros.