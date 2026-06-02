"Abstracción" del aspecto político, dice Ciryl Gane antes de luchar en la Casa Blanca

El luchador francés de Artes Marciales Mixtas (MMA) Ciryl Gane, que se dispone a pelear en la Casa Blanca, afirma que hace "abstracción" del aspecto político de la velada organizada por el cumpleaños de Donald Trump y quiere sobre todo aprovechar el "escaparate" que ofrece el evento, explica en una entrevista concedida a la AFP.

Siete meses después de su combate detenido contra Tom Aspinall por el cinturón de los pesos pesados de la UFC, Gane se enfrentará el próximo 14 de junio a la estrella brasileña Alex Pereira, ascendido de la categoría inferior, por el título interino.

Pregunta: Va a disputar un combate por el cinturón interino de los pesos pesados. ¿Qué importancia tiene este combate en su carrera?

Respuesta: "Es cierto que no es el cinturón indiscutible, pero tiene sabor a cinturón indiscutible. Tiene sabor a grandeza, sobre todo en relación con el evento, en relación con el campeón al que me enfrento. Por eso estamos realmente concentrados en el evento, en la magnitud del evento, en la magnitud del campeón al que nos vamos a enfrentar. Este cinturón será el cinturón interino, pero aun así significará un poco más".

P: ¿Ha conseguido dejar atrás fácilmente la frustración de su último combate?

R: "Fue muy rápido. Sobre todo fue decepcionante no llegar hasta el final. Además, el combate iba bien, había mucho en juego y había habido mucha preparación y sacrificios antes. Así que hubo frustración. Estaba como un niño pequeño que necesitaba liberar sus emociones. Pero después de eso, volví a ver a mi mujer y a mis hijos. Estaba sano. Me dije: 'Todo va bien'. Y la semana siguiente ya había vuelto a los entrenamientos".

P: Frente a Alex Pereira, que disputará su primer combate en los pesos pesados, ¿se considera favorito?

R: "Para mí, siempre es lo mismo. Preparo todas mis peleas de la misma manera. Subo a la jaula siempre de la misma manera, diciéndome que todo puede pasar. Es un 50-50. Ahora bien, sé que le resulta fácil venir a los pesados. Veo a mucha gente hablar del físico, que estaría un poco gordo... En heavyweight, no todo el mundo tiene abdominales y eso no significa que los tipos no sean peligrosos. Así que eso no quiere decir absolutamente nada".

P: Hace unas semanas estuvo en la Casa Blanca e incluso posó con Donald Trump en el Despacho Oval. ¿Cómo vivió esa experiencia?

R: "Fue una sensación extraña. Estamos acostumbrados, gracias a nuestro trabajo, a hacer grandes cosas. Pero es verdad que fue bastante especial porque sabemos que no todo el mundo tiene acceso a ese lugar. Fue una sensación un poco irreal salir de Francia, llegar al despacho (de Donald Trump) al día siguiente y decirme que la gente de todo el mundo me iba a ver detrás de él. Fue divertido".

P: Este evento, organizado en la Casa Blanca el día del cumpleaños de Donald Trump y para celebrar los 250 años de Estados Unidos, tendrá inevitablemente una dimensión política. ¿Cómo lo afronta?

R: "No tengo otra opción que hacer abstracción (del aspecto político). No soy alguien que se posicione políticamente hablando. Pero en todo lo que tiene que ver con la política, creo que siempre hay un aprovechamiento. Una o dos veces se han aprovechado de mi imagen, ya sea en política o en otra parte. Que si voy a la izquierda, a la derecha, etc. Paso por un restaurante, como, me piden una fotito... Siempre es un aprovechamiento. (Este evento) es un escaparate muy bonito para las MMA, así que tenemos que jugar el juego. No estamos en absoluto en política, pero tenemos esta suerte de estar expuestos ante los ojos del mundo, tenemos que aprovecharla".