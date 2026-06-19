Virtualidad renueva las clases de matemáticas

Un equipo internacional de investigadores desarrolló un programa que combina la reflexión autocrítica y el uso de mundos virtuales inmersivos para potenciar las competencias didácticas y socioemocionales en profesores de matemática.

El “Programa de Capacitación en Competencias Didácticas y Socioemocionales para la Enseñanza de la Matemática” se implementó mediante un enfoque híbrido que combinó actividades sincrónicas, asincrónicas y encuentros presenciales y contó con la participación de profesionales de la Universidad de Panamá (UP), apoyados por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), y de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (Chile).

El estudio, titulado “Impacto de un programa formativo basado en reflexión autocrítica y mundos virtuales sobre competencias didácticas y socioemocionales en docentes de matemática”, fue publicado recientemente en la prestigiosa revista Formación Universitaria (Vol. 19, Nº 2, 2026).

“Esta investigación es el resultado de la colaboración entre la Dra. Fabiola Saéz-Delgado, de la institución chilena, y los académicos del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la UP: la Dra. Luisa Morales-Maure, el Dr. Orlando García-Marimón y el Dr. Jaime Gutiérrez-González, quienes además están adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de la SENACYT”, informó la Universidad de Panamá.

El análisis reveló que las dimensiones pedagógicas orientadas a lo mediacional e interaccional, es decir, el uso de recursos tecnológicos y la gestión del intercambio en el aula, fueron las que mostraron los mayores avances entre los educadores.

Los autores concluyen que este modelo formativo es una herramienta altamente efectiva para transformar las prácticas pedagógicas tradicionales. La integración de tecnologías inmersivas, junto con estrategias de autoevaluación crítica, se perfila como la ruta a seguir para mejorar los índices de aprendizaje de las matemáticas en el país.