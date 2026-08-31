Virginia Freire propone una nueva mirada sobre toda la jubilación

<span class="mln_uppercase_mln">m.salomón |</span> La coach Virginia Freire presentó 'De Jubilada a Jubilosa', un libro que invita a replantear esta etapa de la vida y descubrir un nuevo propósito. Freire explicó: 'debemos prepararnos luego que nos retiramos y, sobre todo, renovar nuestro propósito, porque el cargo se jubila, pero el propósito no; se renueva'.Para la autora, esta preparación también debe comenzar desde las organizaciones. Por ello, recomendó crear espacios que acompañen a los trabajadores antes y durante su transición hacia el retiro.Freire enfatizó que 'estamos llamados a ser longevos porque avanzó la tecnología, la ciencia, entonces van a ser 25, 30 años que vamos a vivir más'.Ante esos años que vienen después del trabajo, la autora deja una reflexión que resume el mensaje de su libro: 'La pregunta es cómo queremos vivirlo'.Con De Jubilada a Jubilosa, Freire busca que el retiro sea visto como una oportunidad para renovar metas, descubrir nuevos caminos y continuar viviendo con propósito.