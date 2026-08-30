Riesgo de nuevas crecidas complica los rescates en Nepal tras mortífero deslave

Fuertes lluvias y el riesgo de nuevas crecidas complican este domingo las labores de rescate en Nepal, tras el devastador deslave que dejó al menos 750 muertos en la frontera con China.

Más de 3.000 personas, entre ellas cientos de extranjeros, siguen desaparecidas después del desastre ocurrido el miércoles en el Himalaya, causado por un colapso glaciar que desencadenó una enorme avalancha de lodo y escombros que sepultó pueblos enteros.

Además de la magnitud de la tragedia, que mantiene a numerosas familias sin noticias de sus seres queridos, los equipos de rescate enfrentan múltiples riesgos debido a carreteras intransitables, comunicaciones interrumpidas y la amenaza de nuevos desastres naturales.

Las autoridades nepalíes pidieron este domingo a los rescatistas que actúen con "prudencia", ante el aumento del caudal del río Bhotekoshi, en el distrito de Rasuwa.

Los rescatistas retomaron este domingo las excavaciones para intentar acceder a un túnel donde permanecen atrapados cerca de 100 trabajadores, tras haber interrumpido la operación debido al aumento del caudal.

Según el gobierno, alrededor de un centenar de obreros podría seguir con vida en túneles de obras hidroeléctricas.

En la central hidroeléctrica Trishuli 3A, los equipos de rescate del ejército lograron el sábado por la noche abrir un conducto para suministrar oxígeno al interior del túnel, con la esperanza de enviar posteriormente a un equipo de salvamento.

- "Es la primera vez que veo algo así" -

En el lado chino, en la región del Tíbet, los rescatistas fueron trasladados a un lugar seguro tras la formación de un lago represado por un deslizamiento de tierra, informaron medios estatales.

El balance oficial de la tragedia, todavía provisional, ascendía este domingo a 750 cuerpos recuperados desde el miércoles: 734 en Nepal y 16 en el Tíbet chino.

Las víctimas fueron halladas bajo una espesa capa de lodo y entre los escombros de inmuebles, carreteras, puentes e instalaciones arrasadas por la avalancha, similar a un tsunami.

Además, más de 3.000 personas siguen desaparecidas: 2.498 en Nepal y 546 en territorio chino.

La oficina del primer ministro nepalí informó que las labores de rescate continuaron durante toda la noche.

"La gente quiere recuperar los cuerpos de sus familiares, vivos o muertos, pero no podemos encontrarlos", declaró a la AFP Kawan Koirala, miembro de la protección civil nepalí, después de 18 horas de trabajo sin descanso.

"También es muy duro para mí. Es la primera vez que veo algo así", añadió.

- Turistas, peregrinos y habitantes -

La lista de desaparecidos incluye a cientos de turistas, peregrinos en ruta hacia el monte sagrado Kailash, en el Tíbet, trabajadores extranjeros y pobladores de las aldeas devastadas.

En el centro de operaciones de emergencia instalado en Bidur, la esperanza de las familias de los desaparecidos se desvanece poco a poco.

"Ya han pasado más de tres días", dijo el sábado a la AFP Rishi Shrestha, que sigue sin noticias de su primo. "Hay un 99% de probabilidades de que ya no esté vivo".

Gokarna Kunwar vino desde Arabia Saudita para buscar a la esposa de su jefe. "He recorrido todos los hospitales de Katmandú", contó este domingo a la AFP desde la ventanilla de un hospital universitario. "Mi jefe no deja de llamarme, pero no tengo ninguna noticia".

Aunque aún es demasiado pronto para hacer una evaluación precisa, el ministro nepalí de Relaciones Exteriores estimó que el costo de la reconstrucción ascenderá a "varios miles de millones de dólares" y pidió "el apoyo de la comunidad internacional".

A la ayuda anunciada por la Unión Europea se sumó el sábado Estados Unidos, que desbloqueó 3,6 millones de dólares en asistencia humanitaria para Nepal, incluida ayuda alimentaria de emergencia destinada a los habitantes de las zonas afectadas.

Expertos y científicos atribuyen la catástrofe al colapso de un enorme glaciar, que transformó en cuestión de instantes un río manso en una corriente devastadora.

"El calentamiento global provocado por la quema masiva de carbón, petróleo y gas hace que tragedias como esta, y tantas otras en todo el mundo, sean mucho más probables, frecuentes y graves", advirtió en un comunicado Simon Stiell, responsable de ONU Clima.

"Nepal emite menos del 0,01% de los gases de efecto invernadero, pero el pueblo nepalí se encuentra entre las principales víctimas del cambio climático", lamentó el canciller Shisir Khanal.

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