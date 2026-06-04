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jueves, 04 junio 2026
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Cultura
Video publicitario genera debate racial
Personalidades del espectáculo reaccionaron a un polémico video con matices “raciales y clasistas”
Ml | Ana Lucía Herrera, expresentadora de televisión.
Maribel Salomón
04 de junio de 2026
Tags:
Racismo
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presunto racismo
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debate racial
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Video publicitario
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Panamá
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