Cultura

Video publicitario genera debate racial

Personalidades del espectáculo reaccionaron a un polémico video con matices “raciales y clasistas”

Video publicitario genera debate racial
Ml | Ana Lucía Herrera, expresentadora de televisión.
Maribel Salomón
04 de junio de 2026
Tags:
Racismo
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presunto racismo
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debate racial
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Video publicitario
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Panamá
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