Viaje cultural con Marruecos

ML | La Feria Internacional del Libro de Panamá abrió sus puertas con escritores y amantes de la lectura en el Centro de Convenciones Atlapa.

Este año, el país invitado de honor fue Marruecos, que presentó un pabellón lleno de literatura, historia, arte y tradiciones, ofreciendo al público un recorrido cultural por su rica herencia.

Durante la feria, se resaltó la importancia de la lectura como motor de desarrollo y puente entre culturas. En su primer día, el evento contó con talleres dirigidos a niños, jóvenes y profesionales, así como presentaciones y firmas de libros de distintos escritores nacionales e internacionales.

El público pudo disfrutar de conversatorios, actividades interactivas y recorridos por los distintos pabellones que ya comenzaron a recibir a cientos de visitantes.

Organizada por la Cámara Panameña del Libro, la feria se desarrollará hasta el 17 de agosto y ofrecerá una variada programación que busca fomentar el gusto por la lectura y acercar al público a la diversidad cultural.