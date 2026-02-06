Verano Cultural impulsa arte y tradición en el interior del país

ml | La gestora cultural Karen Peralta desarrolla por primera vez un campamento cultural de verano que combina arte, tradiciones y valores, dirigido a niños y adolescentes. El programa se realiza en el Restaurante Orígenes en La Villa, de Los Santos.

Durante el campamento, los participantes reciben clases de canto, percusión y tambor folclórico, proyección escénica, además de experiencias culinarias donde aprenden a preparar hojaldre y empanadas. También visitan fincas agroturísticas, ordeñan vacas, conocen el ciclo agrícola y participan en actividades lúdicas.

“Creemos en una formación artística integral. El que canta no solo debe cantar, debe conocer su cuerpo, voz, el ritmo y lenguaje corporal, pero también conectar con su cultura y su identidad”, explicó Peralta.

El campamento atiende a 17 niños, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., y culmina con una junta de embarra exclusivamente infantil, como parte de la salvaguarda de conocimientos ancestrales y del patrimonio cultural inmaterial.