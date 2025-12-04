$!UP avanza hacia un nuevo antídoto contra alacranes

La Universidad de Panamá, en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo en México una patente por su trabajo conjunto en la producción de anticuerpos contra el veneno de alacranes del género Centruroides, un logro que impulsa la investigación regional en toxinas y biotecnología.

Este avance es el resultado del trabajo del Dr. Marcos Salazar, docente de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la UP, quien forma parte del grupo liderado por la profesora Hildaura Acosta. La investigación tomó alrededor de tres a cuatro años, mientras que el trámite de patentación requirió cerca de dos años hasta su aprobación final.

La profesora Acosta explicó que la obtención de esta patente marca el inicio de una nueva etapa. “Ahora que la tecnología está formalmente protegida, el equipo trabaja en aplicar estos inmunógenos hacia el desarrollo de un antídoto específico para las especies de alacranes presentes en Panamá”, destacó.

Acosta agregó que los días 10 y 11 de diciembre realizarán un evento académico donde presentarán todos los detalles del estudio, su impacto y las proyecciones de la investigación conjunta entre Panamá y México.

Este logro posiciona a la Universidad de Panamá como un referente científico en la región y consolida la cooperación internacional en el campo de los venenos y la biotecnología aplicada.