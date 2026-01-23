Una obra para dominar el inglés

La escritora y economista Irina Hollendoner ha logrado posicionar su obra bilingüe, “Margarita, la niña curiosa”, en gigantes como Walmart y Barnes & Noble. Inspirada por sus voluntariados desde Chiriquí hasta Darién, Hollendoner creó esta herramienta para que los niños dominen el inglés sin perder su esencia. “Margarita le va a enseñar a todos —a la familia y a los niños— valores, empatía, solidaridad y diversidad cultural”, afirma la autora sobre este proyecto que une a padres e hijos en el hábito de la lectura.

El camino para que “Maggie” (como se conoce al personaje en inglés) viera la luz fue una travesía global que involucró mentes en la India, Estados Unidos y Sudamérica, pero siempre con el sello canalero. Para Hollendoner, escribir para el “semillero de lectores” conlleva un compromiso profundo: “Escribir con responsabilidad y respeto... quería que nuestra historia se escuchara en todas partes de la manera correcta”. Esta dedicación ha convertido su obra en la primera de una panameña, en formato bilingüe, en alcanzar estos canales de distribución internacional, demostrando que Panamá tiene mucho que contar.

La autora ya tiene la mirada puesta en un nuevo y noble horizonte: la inclusión. “Mi próximo proyecto es transferir el libro al sistema Braille”, reveló con entusiasmo, reafirmando que su objetivo es que ningún niño se quede fuera de las aventuras de Margarita. Lo que comenzó como un deseo de apoyar a las comunidades remotas de su tierra, se ha transformado en un puente literario que hoy posiciona el nombre de Panamá en las vitrinas más importantes del mundo.