Una obra con historia de bondad y esperanza

La emblemática obra “La Ballena”, que inspiró la película homónima ganadora de un premio Óscar, se presentará en Panamá del 28 al 31 de agosto en el Teatro Nacional, con un montaje que busca abrir una conversación necesaria sobre la salud mental, la soledad y la esperanza.

Roberto Tomás Díaz, quien es productor y actor de la obra interpretando al personaje principal, Charlie, destacó que la motivación para traer esta historia al país surgió luego de ver la cinta y descubrir que, originalmente, era un texto teatral.

Díaz detalló que el libreto se mantiene muy cercano a la versión cinematográfica, pues la trama se desarrolla casi en su totalidad dentro del apartamento de Charlie, un hombre con obesidad severa que intenta reconectar con su hija adolescente.

Respecto al montaje, César Robles, su director y miembro del Patronato del Teatro Nacional, dijo estar sorprendido con la entrega del elenco y la comprensión que cada actor tiene sobre la vida de sus personajes. “Buscamos siempre obras que den pie a conversaciones que son necesarias, sin duda es una obra para reflexionar, mejorar la salud física y emocional”, comentó Robles.

Los boletos están disponibles desde $23 hasta $50 en Panatickets.