Una noche para mejorar tu salud, energía y vida

El próximo 26 de agosto, a las 6:00 p.m., Aurora at Soho será el escenario del tour “Implacable: El Poder de Sanar”, del reconocido médico intensivista Dr. Michael Bayter, un show que combinará ciencia, motivación y entretenimiento para enseñar a cuidar la salud de manera divertida y memorable.

“La salud es más fuerte que cualquier enfermedad y quiero que cada persona entienda que es responsable de lo que mete a su cuerpo y cómo vive su vida”, aseguró Bayter, quien llega a Panamá tras presentarse con éxito en Colombia, Puerto Rico y Chile, y continuará su gira en Panamá, Ecuador y Paraguay.

El doctor contó a Metro Libre que el show invita a los asistentes a reflexionar sobre hábitos alimenticios saludables inspirados en la comida de los abuelos, a comprender los patrones de enfermedad y muerte que él ha observado como intensivista y a reconocer que las decisiones que se toman todos los días sobre la alimentación y estilo de vida impactan directamente la energía y bienestar.

Además, Bayter señaló que Panamá enfrenta retos importantes con la salud de su población ya que el 70% de los adultos tienen sobrepeso u obesidad, el 40% de los niños está en la misma situación y uno de cada cuatro panameños padece prediabetes o diabetes, además de la alta incidencia de hipertensión.

El intensivista resaltó que la intención de este tour es generar conversación alrededor de la alimentación y los hábitos, mostrando cómo se puede aprender a cuidar la salud sin depender de medicamentos y disfrutando del aprendizaje a través del entretenimiento.