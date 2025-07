$!Una noche de tributo al día del reggae latino

Este 4 de julio, el reggae toma el control de la noche con una celebración especial en Rock and Folk, donde se rendirá homenaje al reggae latino con música en vivo, DJs y un after party que promete mantener la vibra hasta altas horas. La cita comienza a las 8:00 p.m., y la entrada general tiene un costo de $15 en preventa.

El espectáculo principal estará a cargo de Monteleón & Remfyah, El Maine Lion, Omar Castle de la agrupación panameña que ha crecido con fuerza en la escena local gracias a su estilo auténtico y mensaje consciente. Como invitado especial, se suma Joseph Vibration, referente del reggae nacional, quien aportará su energía característica a esta fiesta cargada de identidad musical.

“Queremos que el reggae en español se escuche más allá de nuestras fronteras. Este tributo nace como un proyecto con para seguir manteniendo vigente el reggae y que se conozca a nivel internacional, y ya estamos trabajando en llevarlo a nuevos espacios fuera de Panamá”, expresó Moisés Zambrano, conocido artísticamente como Monteleón, líder de la agrupación.

Además de las presentaciones en vivo, la noche contará con un after party animado por reconocidos selectores del movimiento por Panamá: Pull It Up Naita, DJ Mo, DJ Lax, y por Costa Rica están: DJ Luiz-Dubs y Docta Rythm Selecta. Todos con sesiones cargadas de roots, dancehall y clásicos del reggae latino que pondrán a bailar a más de uno.

En Panamá, este tributo espera recibir a más de 400 personas, en lo que será una noche vibrante, auténtica y cargada de buena energía. La cita es en Rock and Folk, ubicado en Calle Uruguay, un espacio íntimo con historia musical, ideal para una velada que celebra las raíces del reggae con talento local y visión global.