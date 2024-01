¿Una misión imposible? Actriz de 94 años emula a Tom Cruise en “Thelma”

Persecuciones de infarto, dispositivos tecnológicos de punta y un duelo armado. “Thelma” podría ser la próxima entrega de “Misión: Imposible”, si no fuera porque su estrella, June Squibb, tiene 94 años.

En la cinta, Squibb toma el toro por los cuernos luego de que una persona la engaña y le quita 10.000 dólares, lo que la lanza a las calles de Los Ángeles en una escúter de movilidad y con una antigua pistola, determinada a confrontar al villano.

Esta comedia de acción, que se estrena este jueves en la primera noche del festival de cine de Sundance, es el primer protagónico de la veterana actriz, quien fue nominada al Óscar hace una década por “Nebraska”.

¿Cómo se siente volverse la nueva figura de acción de Hollywood a los 94 años? “¡Es maravilloso! ¡Me encanta! ¡Tom (Cruise) y yo!”, le dijo Squibb a la AFP.

De hecho, la película está llena de referencias a Tom Cruise, a quien la protagonista adora ver en pantalla junto a su nieto.

La inspiración de los filmes de “Misión: Imposible” es clara, como cuando una misión ultrasecreta le es narrada a través de un dispositivo para mejorar la audición.

Y el propio Cruise aprobó el uso de imágenes de sus películas.

“Pregunté: ‘¿Él nos está dejando hacer esto?’. Y me dijeron: ‘Claro, ¡(A su equipo) le encantó!’”, comentó Squibb.

En el plano personal, la actriz también se inspiró en el astro de Hollywood conocido por filmar sin dobles muchas de sus escenas de acción.

“Me decían: ‘Bájale dos, June. ¡No vayas tan rápido!”, dijo refiriéndose a una persecución en su escúter que exigía filmar un choque.

“Pensé: ‘esto es tonto’, y lo embestí y me fui por un corredor. Y lo grabaron todo”.

- “Peligro real” -

La singular premisa de la película y sus estrellas (incluyendo el fallecido Richard Roundtree y Malcolm McDowell) han causado ruido en la edición de este año de Sundance, trampolín para lo mejor del cine independiente.

Pero tiene un mensaje personal para su director, Josh Margolin, que bautizó la producción en honor a su abuela Thelma, de 103 años.

Ella fue víctima de un estafador que le hizo creer que había sufrido un accidente de carro y necesitaba dinero para una fianza.

Por suerte, la verdadera Thelma no pagó antes de que su familia verificara la información, pero el incidente fue la inspiración de Margolin, que se preguntó qué habría pasado si ella hubiese caído y luego querido aplicar justicia por mano propia: “¡No me extrañaría de ella!”.

“Ver a Tom Cruise saltar de un avión me asusta tanto como ver a mi abuela saltar a una cama”, dijo Margolin, en referencia a las escenas de acción.

“Es algo menor, pero por el momento de su vida en el cual ella está, implica peligro real y es aterrador”.

Por ello, optó por “reducir esos trucos” y en cambio “explorar su fuerza, su tenacidad y su determinación”.

La película también aborda cómo la sociedad con frecuencia subestima a la tercera edad y cómo un nieto intenta sobreproteger a su abuela, incluso cuando ella “puede con más” de lo que él cree.

- “No me siento solitaria” -

Aunque la testaruda Thelma de la pantalla disfruta vivir sola y está determinada a continuar así, su cómplice Ben (el último rol de Roundtree) se ha entregado a los cuidados de su hogar de retiro.

Es algo que Squibb entiende bien.

“Siempre me agrada trabajar en algo que habla sobre la edad”, dijo.

“Estoy sola, y no me siento solitaria. Realmente no. Es más como ‘bueno, ¡puedo hacer lo que yo quiera!”, agregó.

La actriz sigue activa. Entre sus próximos proyectos, está la serie “American Horror Stories” y una película dirigida por Scarlett Johansson llamada “Eleanor, Invisible”.

Después de décadas en un Hollywood conocido por relegar actrices de mediana edad, Squibb ve cambios.

“¡Y le agradezco a Dios por eso!”, dijo.

La actriz espera que su película consiga un canal de distribución en Sundance y llegue a los cines y a las plataformas de “streaming”.

¿Y quizás otra nominación al Óscar? “Sería sensacional”, dijo. “Fue divertido”.