Un tema para perder la pena en Carnaval

El tipiquero Tavo Flores presenta su nueva canción de Carnaval titulada “Ritmo Zapateao”, un tema alegre y bien movido, escrito por Fito Rodríguez, que busca devolverle al baile típico esa chispa que siempre ha caracterizado las fiestas.

Flores contó a Metro Libre que decidió grabar el tema porque desde que lo escuchó conectó con su esencia. “Es un ritmo bien propio de nuestro Carnaval, de esos que suenan y de una vez ponen a la gente a palmear, a mover el pie y a pararse de la silla”, expresó.

El artista explicó que “‘Ritmo Zapateao’ se toca de forma jocosa, recordándole a la gente que no hay que ser experto para sacar a una hembra a bailar”.

“El tema es una invitación a perder la pena y a volver a gozar la música típica como antes, con respeto y alegría”, indicó. Además, Flores adelantó que estará llevando ese ritmo a varias tarimas en el Carnaval.

“El 14 de febrero estaremos en Cañazas de Veraguas, el 15 en una fiesta privada en Calobre, el 16 en Calle Arriba de La Palma de Veraguas y el 17 en el Coliseo Villa del Carmen en Capira, para que la gente goce a puro ritmo zapateado”, afirmó.