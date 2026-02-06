Tribal Gathering 2026: El mundo se une en el Caribe colonense

Del 27 de febrero al 16 de marzo, las arenas de Playa Chiquita, en Colón, se transformarán en el epicentro de la cultura global. El Tribal Gathering 2026 no es solo un festival, sino un poderoso movimiento que reunirá a comunidades indígenas de todo el mundo para compartir saberes ancestrales, arte y una profunda conciencia ambiental en el corazón de la selva tropical.

Bajo la organización de Geoparadise y con el respaldo del Ministerio de Cultura, este encuentro de 18 días promete una inmersión total. Imagina despertar con ceremonias al amanecer, participar en talleres educativos y recorrer ferias artesanales, todo mientras la brisa del Caribe y el ritmo de las culturas originarias crean una atmósfera única de intercambio humano.

La magia de esta edición va más allá de la música y el arte; tiene un propósito social invaluable. Todo lo recaudado será destinado a la creación y sostenimiento del Comedor Infantil Permanente en la Comarca Valle Ñopo. Así, cada asistente contribuye directamente a garantizar la alimentación y el bienestar de la niñez indígena panameña.

Para los organizadores, Guillermo Artiles, en representación del Ministerio de Cultura, junto a Aisen Valdez, coordinadora de proyectos de Geoparadise, y French Van Cleef, de Relaciones Públicas de la organización, el evento es un puente entre generaciones y continentes. Es una oportunidad única para que locales y extranjeros aprendan sobre sostenibilidad y respeto a las raíces, disfrutando de escenarios diseñados orgánicamente sobre la arena, donde la tradición y la modernidad se abrazan.

Si buscas una experiencia que alimente el alma y deje una huella positiva, no te pierdas esta cita en el distrito de Santa Isabel. Para conocer el programa completo y ser parte de esta transformación cultural, visita www.geoparadise.org y prepárate para vivir la esencia de la humanidad en Colón.