Tradición y dulzura en la Feria de los Postres

San Francisco de la Montaña, en Veraguas, se prepara para celebrar la vigésima segunda versión de la Feria de los Postres, una de las festividades más representativas del distrito, que resalta la identidad cultural, la tradición gastronómica y el espíritu comunitario de su gente. El evento se realizará del 29 de enero al 1 de febrero de 2026.

Durante los cuatro días de feria, los visitantes podrán disfrutar de postres caseros y típicos panameños como cocadas, arroz con leche, mamallena, huevitos de leche, manjar blanco y bocadillos de manjar, entre otros. Además, el evento contará con una feria agrícola, presentaciones folclóricas, música típica, danzas y actividades recreativas. La agenda iniciará con la tradicional tuna de entrada al pueblo y la misa de apertura.

El viernes 30 será el acto de coronación de S.M. Alma Gabriela Camaño Perigault, seguido de un paseo alegórico por las calles del distrito. El sábado 31 harán la tarde de cantadera y la tradicional tuna de entrega de postres; mientras el domingo 1 de febrero se realizará la misa de clausura, la procesión de Don Bosco, la tuna rompe calle y un cierre típico.