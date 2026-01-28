Presidente Mulino inaugura Foro Económico Internacional

El presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró el II Foro Económico Internacional organizado por el CAF, en el que participan otros siete jefes de Estado y más de 2,500 líderes de la región.

Durante su intervención, Mulino destacó el valor estratégico de América Latina como región productora de alimentos, agua, biodiversidad y recursos energéticos.

“Somos parte de una región estratégica, productora de alimentos, con reservas hídricas, con la mayor biodiversidad, con abundancia de minerales y también de recursos renovables”, expresó el mandatario.

El gobernante panameño agradeció a su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por su confianza de integrar a Panamá al bloque más importante de la región, el Mercosur.

Mulino también resaltó el respaldo del gobierno de Colombia con en el cierre de la ruta de inmigración irregular del Darién.

Además, se refirió a la diplomacia y avances que se ha tenido con otros Estados. “Panamá no es un competidor de sus países, sino un complemento de sus economías”, manifestó.

El evento que se realiza en el Panama Convention Center y se extenderá hasta mañana, busca que tomadores de decisiones reflexionen sobre los desafíos más urgentes de la región y construir, desde el diálogo, soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad.