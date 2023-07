Terra Lounge, un viaje gastronómico por el mundo vegano y kosher friendly.

La oferta turística de Chiriquí se fortalece al contar con un nuevo destino gastronómico en Valle Escondido Wellness Resort, el Terra Lounge, un restaurante que llevará a sus comensales por el mundo vegano.

“Este restaurante es un oasis de salud y bienestar, es un sitio donde nuestros huéspedes y comensales pueden venir y disfrutar de una alimentación basada en plantas y donde todos nuestros ingredientes son kosher”, dijo Thalía Velásquez, cofundadora de Valle Escondido Wellness Resort, al referirse a la nueva opción en gastronomía que ahora tiene Boquete.

Se trata de un nuevo concepto en oferta gastronómica basada en productos libres de pesticidas, donde cada ingrediente sale de los invernaderos de La Vida Orgánica que están dentro de Valle Escondido, son cultivados bajo las inigualables condiciones climáticas de Boquete, son productos orgánicos que crecen en columnas de hidroponía, acuaponía y aeroponía.

La inspiración para desarrollar este concepto que está acompañado de una Biblioteca de Bienestar con libros de salud, alimentación, espiritualidad y bienestar general, nació después de una recuperación de salud de Thalía Velásquez, quien fue diagnosticada hace ocho años con fibromialgia, una patología que provoca dolores generalizados y agotamiento profundo en el cuerpo, pero con la alimentación basada en plantas fue clave en su proceso de sanación.

“Esta experiencia me llevó a probar nuevas alternativas para mejorar mi salud y encontré mi respuesta basada en plantas. No sólo mejoró mi salud física al punto de ya no sentir dolor, sino que también alimentó un despertar espiritual y emocional dentro de mi”, agregó Velásquez al explicar las razones que la llevó al mundo Vegano.

“Hoy hemos tenido una experiencia muy enriquecedora. Además de probar exquisitos platos saludables, el sabor ha sido una experiencia deliciosa...tenemos que aprender a explorar otro tipo de degustación y en Terra Lounge tenemos la oportunidad de vivir esa experiencia”, dijo Douglas Gómez Candanedo uno de los comensales que probó la comida vegana en este lugar.

Fabiola Zavarce comentó que su experiencia al probar la comida vegana en Terra Lounge fue espectacular, en cada plato encontró una explosión de sabores donde no era necesaria la presencia de carnes. “Probé una sopa de sales minerales y al tomarla encontré una explosión de sabores completamente vegano con 10 especies de vegetales, tenía sabores bien acentuados y a la vez energizantes que cae muy bien”

Son diversas opciones gastronómicas de alta cocina que hay en Terra Lounge, donde no solo se ofrece la esencia de cada plato, sino una oportunidad donde el comensal disfruta de ese sabor inigualable que aporta cada ingrediente, dijo el Chef Eliécer Nieto, al explicar que este lugar ofrece una cocina vegana con los productos frescos que aportan mucho potencial a la salud.

El proceso de transición a esta nueva forma de alimentación viene con grandes beneficios y solo tienen que atreverse a probar cada plato sin ninguna limitante, agregó el Chef Nieto, cuando describe la interacción entre los sentidos y lo que observa el comensal, entre agradables aromas, colores naturales, que son el resultado de los productos vegetales que lleva cada plato.

Terra Lounge ya está abierto al público y promete ser parte de la historia en la vida de cada persona que se atreva a realizar un viaje gastronómico por el mundo Vegano y Kosher friendly. Boquete es esa alternativa para adentrarse en la maravillosa explosión de sabores y olores que abrazan a quiénes se atrevan a probarlo.