Tendencia del ‘Dubái Chocolate’

En los últimos meses, el llamado “chocolate Dubái” ha conquistado las redes sociales y las vitrinas de reposterías alrededor del mundo, y Panamá no es la excepción.

Este dulce, originario de Emiratos Árabes Unidos, combina una barra de chocolate rellena con una cremosa mezcla de pistacho, tahini y kadayif, una masa filo crujiente que le aporta una textura única.

En el istmo, pastelerías y reposteros emprendedores elaboran sus propias versiones, adaptando la receta con ingredientes locales y presentaciones creativas que van desde macaron francés, fresas, croissant, cremas Dubái hasta galletas.

Su atractivo visual y su sabor indulgente lo han convertido en un producto muy solicitado, particularmente en fechas especiales y eventos. El chocolate Dubái sigue ganando terreno en la escena gastronómica panameña, impulsado por la curiosidad.