$!Tema “Falador” genera debate por su contenido

El nuevo tema musical “Falador”, interpretado por Mr. Fox, El Tuoxx y Akim, ha generado una fuerte polémica a nivel nacional tras mencionar, con nombre y apellido, a varias figuras públicas femeninas del entretenimiento, entre ellas: Liza Hernández, Jacky Guzmán, Gracie Bon, Karen Chalmers, Jenia Nenzen, Musetta, Nicole Pinto y otras. La canción provocó reacciones inmediatas de autoridades.

El Defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, se pronunció en su red social X señalando que la libertad artística es un pilar de una sociedad democrática, pero advirtió que esta no legítima el hostigamiento, los estereotipos basados en género ni la violencia simbólica contra mujeres identificables. “La mención directa de mujeres con nombre y apellido puede detonar acoso digital, hostigamiento coordinado, amenazas y daños reputacionales persistentes, independientemente de su nivel de exposición pública”, indicó el defensor.

Por su parte, la presentadora Karen Chalmers expresó su malestar a través de un comentario en Instagram, donde manifestó sentirse afectada personalmente por el contenido del tema. “¿Simplemente me lo tengo que aguantar por ser una figura pública? Es un acto denigrante hacía mi como mujer, ser humano y profesional”, enfatizó.

Además, DJ Black hizo énfasis en los artistas que lanzan estos temas cerca del Carnaval, resaltando que algunos no poseen la calidad suficiente, por lo que sus canciones mueren rápido por más “pegadas” que estén. Según el productor, estos intérpretes intentan crear algo fuera de lo común para evitar el olvido. Asimismo, subrayó que este fenómeno ocurre porque los clásicos de los exponentes veteranos “nunca pasarán de moda”, lo que obliga a las nuevas apuestas a buscar sonidos distintos para intentar perdurar.

En tanto, el Ministerio de la Mujer emitió un comunicado en el que manifestó profunda preocupación por la difusión de la canción “Falador”, al considerar que el tema irrespeta y denigra, con nombre propio, a mujeres panameñas del entretenimiento mediante expresiones cargadas de violencia simbólica y verbal. La entidad indicó que este tipo de contenidos refuerza estereotipos dañinos, promueve la misoginia y contribuye a la normalización de la violencia contra mujeres.