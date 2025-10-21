$!Teatro para el susto

Durante el mes de octubre, las salas de teatro en Panamá siguen contagiándose del espíritu de Halloween con nuevas puestas en escenas que mezclan misterio, humor y sustos. Este año, los teatros presentan distintos espacios que siguen apostando por producciones que conectan con el público en una temporada escalofriante muy buscada por niños, jóvenes y adultos, actualmente ofreciéndoles propuestas como: 'La Calle de Los Sustos', en el Teatro Pacific; 'Coco', en el Teatro West'; 'La Mucama' y 'Luna Escarlata' están en el teatro La Estación.Además, el Teatro Guild de Ancón presenta la obra 'El Juicio de Ser', obra original en español escrita y dirigida por Rob Rivera, quien es el creador de esta pieza que reta al espectador a reflexionar sobre sus relaciones, las cosas que nunca se dijeron y el poder de las segundas oportunidades.