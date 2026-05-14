Taiz Cristel Villaverde representará a Bocas del Toro en Miss Universe Panamá 2026

La Organización Señorita Panamá hizo oficial la designación de Taiz Cristel Villaverde Watson como la representante de la provincia de Bocas del Toro para el certamen nacional de 2026. La organización destacó con entusiasmo la incorporación de la provincia, señalando que es uno de los destinos más emblemáticos y admirados del país ante el mundo.

Con una imponente estatura de 1.86 metros, Taiz Cristel es una mujer políglota que domina el español y el inglés, además de poseer conocimientos de francés. La candidata es Diseñadora Industrial y especialista en Mercadeo, perfil que combina con su faceta de madre de un niño de cinco años y su espíritu emprendedor.

La nueva representante lleva en su ADN la esencia caribeña, siendo descendiente de una familia netamente bocatoreña. Al respecto, la organización subrayó que la joven “lleva consigo la esencia caribeña, la alegría y la autenticidad que caracterizan a Bocas del Toro”, convirtiéndola en una embajadora ideal de su cultura.

Más allá de la pasarela, Villaverde Watson destaca por su labor social y profesional, enfocada en el fortalecimiento de pequeños negocios. La organización resaltó que la candidata “ayuda a impulsar negocios locales promoviendo con orgullo la identidad panameña a través de sus plataformas digitales”, donde comparte contenido sobre crecimiento comercial.

Su estilo de vida está profundamente ligado a la sostenibilidad y el bienestar integral. Taiz es una apasionada de la vida saludable que cultiva sus propios alimentos; de hecho, la organización menciona que ella “cree firmemente en el valor de la alimentación natural, el bienestar integral y el respeto por el medio ambiente”.

La elección de Bocas del Toro no es casualidad, ya que la provincia es considerada una pieza clave para la promoción internacional del país. Sus playas, biodiversidad y cultura afrocaribeña representan, según el comunicado oficial, un “reflejo de la diversidad y belleza que distinguen a Panamá en el escenario internacional”.

Con esta designación, Taiz Cristel se une oficialmente al grupo de aspirantes que competirán por la corona nacional. Su preparación académica y visión empresarial prometen ser sus mayores fortalezas en el camino hacia la plataforma del Miss Universe Panamá 2026.