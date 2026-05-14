Unos 67 mil panameños aplican en Cobre Panamá

ML | Más de 67,000 panameños han aplicado para formar parte de los trabajos de mantenimiento de Cobre Panamá, según informó Maru Gálvez, vocera de la empresa, mediante su red social X.

De acuerdo con Gálvez, hasta la fecha se ha contratado a más de 1,600 personas para distintas áreas operativas y técnicas; en tanto, se mantienen abiertas numerosas vacantes para profesionales, técnicos y personal de apoyo.

“Estamos viendo una respuesta muy positiva por parte de los panameños. Cada aplicación representa una familia con esperanza y un talento dispuesto a aportar al desarrollo del país”, destacó Gálvez en su publicación.