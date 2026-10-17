Suspenden el acto de lanzamiento de la cuarta edición de la Feria Nacional de Natá de Los Caballeros

La Junta Directiva de la Feria Nacional de Natá de Los Caballeros, informó que debido a los recientes acontecimientos relacionados con el sismo registrado en nuestro país, el pasado 9 de octubre, se tomó la decisión de suspender temporalmente la actividad programada para este sábado 31 de octubre de 2026 en la Casa del Pueblo de Natá.

Esta actividad contemplaba el lanzamiento oficial de la fecha de la IV Feria Nacional de Natá 2027, en la provincia de Coclé, y la presentación de su reina.

Esta medida responde a un criterio de prudencia, responsabilidad y consideración, priorizando siempre la seguridad, bienestar y tranquilidad de todos.

La nueva fecha para el acto será anunciada oportunamente a través de los canales oficiales de la Feria Nacional de Natá de Los Caballeros.