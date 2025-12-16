Sinfónica despide el año con música y magia

La música de más de 60 talentosos músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional continuará llenando de espíritu festivo la ciudad con dos presentaciones imperdibles esta semana: el 17 de diciembre en la Iglesia del Parque de Juan Díaz, y el 18 de diciembre en Soho Mall, ambos a las 7:00 p.m., como parte de los conciertos gratuitos que realizan en su “Temporada Navideña 2025”.

El gran cierre de esta temporada musical se llevará a cabo el 21 de diciembre en el icónico Teatro Nacional, ofreciendo una función especial para despedir el año con la más alta calidad artística.

Esta serie de presentaciones a lo largo del país es el resultado del compromiso del Ministerio de Cultura y la Orquesta Sinfónica Nacional para democratizar el acceso al arte. Llevando la música clásica a espacios representativos más allá de la capital —como la Parroquia San Juan Bautista de Antón, el ITSE de Tocumen y el Centro de Arte y Cultura de Colón— la orquesta ha permitido que familias enteras y públicos diversos disfruten de un repertorio navideño de alto nivel.