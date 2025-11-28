Sin Bandera regresa con “¿Qué culpa tiene ella?”

Sin Bandera, el dúo más importante de la música romántica en español conformado por Leonel García y Noel Schajris, regresa con un estreno que toca las fibras más profundas del corazón: “¿Qué culpa tiene ella?“.

Este sencillo marca el inicio de una nueva etapa musical llena de emoción y sensibilidad, con el sello inconfundible que los caracteriza, convirtiéndolos en los referentes absolutos del pop latino.

“Esta canción apareció en la segunda ronda de canciones que escribimos para el disco. Es dura y es triste. Habla de la injusticia y de cómo las personas no logramos a veces honrar el amor de personas que son increíbles, por estar atascados en el pasado y habla de lo que es justo en una relación; de no retener a alguien si no le darás algo recíproco”, comentó Leonel García.

“¿Qué Culpa Tiene Ella?” nació cuando hablábamos de canciones de nuestra historia, especialmente de “En Ésta No”. Surgió como una especie de secuela (movie sequel) a esa historia. La tristeza de no poder entregarse del todo, de no estar del todo para el otro, como dice la canción. El personaje principal es el que carga con la culpa. Ese remordimiento de no poder ser y estar al máximo con la persona que evidentemente ama”, expresó a su vez Noel Schajris.

Con 25 años de trayectoria y millones de seguidores en todo el mundo, Leonel García y Noel Schajris siguen consolidando una carrera que hoy trasciende generaciones, con canciones que siguen acompañando historias de amor y de desamor, de reencuentros y emociones genuinas.

Con este lanzamiento, la banda también anuncia su Escenas Tour, una gira que los llevará a los escenarios más importantes del continente americano y de Europa, comenzando en febrero del 2026 en Argentina. El tour promete un recorrido musical único incluyendo canciones que hicieron historia interpretadas en un show íntimo, emotivo y lleno de nostalgia.

Su séptimo álbum de estudio se estrenará en el primer cuatrimestre del 2026 y se llamará “Escenas”, reflejando su madurez musical en un conjunto lleno de letras profundas y memorables melodías, que sin duda volverán a tocar las fibras más sensibles de su audiencia.