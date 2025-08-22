$!Shriners lanza campaña para ayudar a más niños

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Abou Saad Shriners es una organización de asistencia social enfocada a la diversidad y a la hermandad, fundada en los Estados Unidos en 1872, hace más de 150 años. En Panamá se encuentran desde 1917 y están celebrando este año 107 años de servicio en el país y trabajan para mejorar la calidad de vida de los niños con problemas ortopédicos, columna vertebral, parálisis cerebral, enfermedades de los huesos, artritis idiopática juvenil, así como casos de escoliosis y quemaduras graves.